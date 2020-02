Météo - Tempête Ciara : où ? Quand ? Quelle intensité ? Quelles précautions ?

Entre dimanche et lundi, la tempête #Ciara va apporter des rafales de vent entre 100 et 120km/h dans les Hauts-de-France, 90 à 100km/h sur les autres régions au nord de la Loire, 130km/h voire plus près des côtes de Manche et sur les Vosges. Risque de vagues-submersion en Manche. pic.twitter.com/g1hkktNukX — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 7, 2020



Tempête Ciara : à partir de quand ?

Où le vent va-t-il souffler le plus fort ?

[#météo] [#Prévention] Vigilance grandes #marées et passage de la tempête #Ciara sur toute la façade. Vents moyens : 45/50 nœuds avec des rafales de 60/70 nœuds, localement 75. Mer forte à très forte voire grosse. Ne vous mettez pas en danger ! ➡️https://t.co/bBsibHABhY pic.twitter.com/6JIHbJ8BAw — PREMAR Manche (@premarmanche) February 7, 2020

Quelles précautions ?

Dans la mesure du possible, restez chez vous.

Limitez vos déplacements et limitez votre vitesse sur la route, en particulier si votre véhicule ou votre attelage est sensible aux effets du vent.

Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements, soyez prudents et respectez les déviations.

Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral.

Évitez toute activité sportive extérieure.

N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés au sol.

Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent et susceptibles d'être endommagés, en particulier dans les campings et installations sur le littoral.

Fermer les portes et les volets, débrancher les appareils électriques et les antennes de télévision.

Fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer.

Protégez vos biens susceptibles d'être endommagés par la montée des eaux ou emportés par les vagues.

Surveillez la montée des eaux.

Plaisanciers et professionnels de la mer.

Ne prenez pas la mer. Si vous devez sortir, portez vos équipements de sécurité (gilets,..).

Ne pratiquez pas de sport nautique.

Avant l'épisode météorologique, vérifiez l'amarrage de votre navire et l'arrimage du matériel à bord, et ne restez pas à bord

Ne pratiquez pas d'activité nautique de loisirs.

Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l'eau même d'un point surélevé (plage, falaise).

Eloignez-vous des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, épis, fronts de mer).

La tempête Ciara est une tempête hivernale assez classique, comme on en retrouve dans le nord de la France tous les un à deux ans. Les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme devraient être parmi les plus touchés en France puisque cette dépression vient d'Islande, de Scandinavie et du Royaume-Uni. Météo France envisage d'ailleurs de placer les Hauts-de-France en vigilance orange vents violents et vagues-submersion ce week-end et en début de semaine prochaine. Voici les dernières prévisions concernant cette tempête appelée Ciara.Dans la nuit de samedi à dimanche, les vents vont commencer à se renforcer. Rafales entre 60 et 80 km/h. "La différence de pression entre le nord de l'Écosse (945 hPa) et le sud de la France (1030 hPa), soit une différence de près 75 hPa sur moins de 2.000 km, induira des vents particulièrement violents sur les îles britanniques dès samedi soir", explique Météo France. Mais ce n'est que le début de la tempête Ciara.Dès dimanche matin, les rafales continueront de s'intensifier sur les côtes de la Manche (90 à 110 km/h). Dans l'après-midi et la soirée, la vitesse du vent pourra atteindre les 100 à 130 km/h, selon Météo France.Cet épisode tempétueux sera aussi marqué par sa durée puisque le vent continuera à souffler fort (toujours autour de 100 km/h) lundi et, dans une moindre mesure, mardi.Sur la côte évidemment. Des rafales à plus de 130 km/h sont attendues dès dimanche soir. Ce qui, cumulé aux grandes marées, entraînera des risques de vagues-submersion sur la Manche.A l'intérieur des terres, on attend des vents jusqu'à 100 et 120 km/h. Le vent sera souvent accompagné de fortes pluies, jusqu'à 40 mm attendus localement.La préfecture des Hauts-de-France a émis une liste de précautions à suivre pendant cet épisode de vents violents :Certaines consignes concernent particulièrement les habitants du bord de mer :