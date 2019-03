Tempête Freya : Météo France place les Hauts-de-France en alerte orange aux vents violents

Limitez vos déplacements et votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.

Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral.

En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers.

N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.

Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments

⚠️Prudence entre dimanche soir et lundi matin au passage de la #tempête #Freya sur les îles britanniques. Le nord de la France, situé en marge de cette tempête, sera néanmoins concerné par un fort coup de #vent 🌬️.

Quelles sont les conséquences probables ? Les vents violents et l'orage pourront causer des dégâts, principalement dans la nuit :

Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes.

Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.

Des branches d'arbre risquent de se rompre. Les véhicules peuvent être déportés.

La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.

Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.

Ça va souffler dans les Hauts-de-France ! La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord prévient qu'un avis de coup de vent à fort coup de vent est en cours jusqu'à au moins lundi 4 mars. Tous les départements de la région sont placés en vigilance jaune orages et vents violents dès 20h. Puis on passera à l'orange dès 3h cette nuit et jusqu'à lundi, 14h. "Ce vent fort faiblira en première partie d'après-midi", précisent les prévisionnistes. On doit ces intempéries à la tempête Freya qui est arrivée sur les îles britanniques en milieu d'après-midi. Côté mer, on attend des vagues dans la nuit de mardi à mercredi. La préfecture maritime recommande donc de ne pas pratiquer d'activité nautique en début de semaine, de vérifier l'amarage de votre bateau et de s'équiper en conséquence si vous sortez en mer.