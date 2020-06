Météo - Vague de chaleur : ce que les villes du Nord et du Pas-de-Calais mettent en place pour protéger les habitants

Ce mercredi 24 juin, le point le plus frais en France, en extérieur et à l'ombre est à la pointe du Cotentin, selon Météo France. On atteint tout de même les 21° à cet endroit. Ailleurs en France, on est largement plus souvent au-dessus des 30°. Dans les Hauts-de-France, les minimales sont de 24° dans le Dunkerquois, ou 26° dans le Calaisis, mais on enregistre 32° dans les terres du département de la Somme, 33° dans l'Oise et entre 29° et 33° sur le Nord, le Pas-de-Calais et l'Aisne.

Vous l'avez compris la vague de chaleur qui traverse actuellement nos contrées est pour le moins intense ! Du coup, certaines municipalités se prémunissent et protègent leurs aînés.

A Lille, la capitale des Flandres qui avait enregistré un 41° en juillet 2019, on reconduit le déploiement de brumisateurs géants dans les espaces piétons et verts de la ville. Installés à partir de ce 24 juin, ils se situent dans le parc Jean-Baptiste Lebas et les squares des Mères, Bardou et Verhaeren, puis la semaine prochaine, à la Citadelle, dans les squares Henri Ghesquière et Philippe de Comines et à Saint-Sauveur.



[ DE L’EAU ]

4 brumisateurs sont déjà installés au parc Jean-Baptiste Lebas & dans les squares des Mères, Bardou et Verhaeren. Dès la semaine prochaine, d’autres 🚿 seront mis en place à la Citadelle, dans le square Henri Ghesquière & à Saint-Sauveur

Profitez en ! ☀️ >>>> THREAD pic.twitter.com/g3QvlrJxR7 — Ville de Lille (@lillefrance) June 24, 2020

A Dunkerque, la "plateforme solidarité seniors" qui officie l'hiver et l'été reprend du service. Intitulée aujourd'hui "plateforme canicule" elle met à disposition 6 agents (dont quatre jeunes en services civiques) pour appeler une quinzaine de minutes les seniors de la ville qui le souhaitent (300 personnes environ).

A Calais, on communique sur les bons réflexes à adopter en cas de fortes chaleurs et, comme à Dunkerque, on prend soin des aînés, cette fois via le CCAS. En mai et juin, 11 000 courriers ont été adressés pour évaluer l'autonomie et l'isolement des personnes âgées de la commune. On les appelle désormais, comme pendant le confinement, pour prendre des nouvelles. Cette fois les échanges portent davantage sur la chaleur, précise-t-on à la communication.





A Valenciennes, mercredi 24 juin, 124 personnes ont été appelées suivant le désir manifesté par elle-même ou leur famille, entraînant quelques visites pour prêt de ventilateur et suite à des demandes d'eau.





Enfin à Arras, c'est aussi le centre communal d'action social, CCAS, qui gère l'aide aux personnes âgées en ces temps de fortes chaleurs.

La fin de ce pic de chaleur devrait arriver vendredi 26 juin avec quelques orages dès la matinée, qui se poursuivront dans l'après-midi. Samedi : 23° à 24° en moyenne sur les Hauts-de-France avec un temps ensoleillé et dimanche averses éparses avec une légère baisse des températures.