Météo : des vents violents à nouveau attendus ce week-end dans les Hauts-de-France

© AGATHE METEO

Les rafales pourraient dépasser les 100 km/h. Des vents violents sont attendus ce week-end et notamment dimanche sur le littoral des Hauts-de-France, et surtout dans le Pas-de-Calais, indique Agathe Météo qui précise que "sur l'ensemble de la période, les rafales maximales pourront atteindre le seuil des 100km/h y compris dans l'intérieur des terres".Sur la côte du Pas-de-Calais, ça soufflera déjà fort, ce samedi, mais le pic est attendu dimanche dans la matinée. Le Pas-de-Calais, le Nord et la Somme pouraient connaître "des rafales pouvant atteindre voire dépasser le seuil des 90 km/h",La région n'est donc pas à l'abri d'un nouveau coup de vent même s'il sera sans commune mesure avec la tempête Ciara (jusqu'à 140 km/h) . Il pourrait plutôt être comparable à la tempête Dennis (des rafales à 106 km/h avaient été enregistrées au Cap Gris-Nez).À 16H, Météo France a finalement placé les Hauts-de-France en vigilance jaune.