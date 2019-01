Les métiers qui recrutent dans les Hauts-de-France

170 000 postes vacants selon Pôle Emploi

La région des Hauts-de-France est la plus touchée par le chômage (600 000 personnes toutes catégories confondues. Mais paradoxalement certains secteurs ne trouvent pas de candidats. C'est le cas notamment de la logistique, ou du BTP.Selon une étude réalisée par la société Mistertemp (réseau d'agences intérim), il y a une certaine désaffection pour certains métiers qui pourtant recrutent dans la région. L'hôtellerie et la restauration, l'industrie, ou encore le BTP et la logistique n'attirent pas les candidats de pôle emploi. Et pourtant on manque de charpentiers, de menuisiers, de couvreurs, de maçons, de plaquistes, de chaudronniers, de tuyauteurs , de régleurs, des métiers qui sont en tension.Si vous êtes à la recherche d'un emploi, sachez que la Région et Pôle emploi, mettent en ligne toutes les offres d'emploi en Hauts-de-France sur Facebook. Plus de 30 000 offres sont disponibles, dans tous les secteurs d'activité.