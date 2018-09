Métro du Grand Paris : première commande à Alstom Petite-Forêt pour 280 M EUR

Reportage de Laurent Navez et Sébastien Gurak

Le constructeur Alstom a été officiellement désigné pour fournir le matériel roulant de trois lignes du futur, un contrat susceptible d'atteindre 1,3 milliard d'euros dont 280 millions pour la première tranche.La Société du Grand Paris (SGP) a concrètement passé commande àaprès avoir reçu en juillet le feu vert d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité régionale des transports qui finance l'opération, pour l'achat de 53 rames, pour 680 millions d'euros.La première tranche ferme porte sur 25 rames de six voitures chacune, "pour un montant de plus de 280 millions d'euros", selon un communiqué commun. Ces rames sont destinées à la future ligne 15, dont le premier tronçon doit ouvrir en 2024 au sud de Paris, entre Porte-de-Sèvres et Noisy-Champs.Le contrat pourrait porter au total sur 183 rames pour un montant total de 1,3 milliard d'euros. Le choix d'avait été annoncé début mai. Le marché concerne le design, la conception, la fabrication et la mise en service du nouveau matériel roulant.