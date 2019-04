"Marche en mémoire d'Angélique". C'est ainsi qu'est titrée l'invitation publiée par l'association "le sourire d'Angélique". Cette marche en sa mémoire est organisée ce dimanche 28 avril 2019. Le rendez-vous est fixé à 14 h au square de l’Agrippin, rue Braine le Château à Wambrechies (près de Lille dans le Nord). Le cortège se rendra au cimetière pour un moment de recueillement.Le 25 avril 2018, Angélique Six, 13 ans, avait disparu dans sa ville. Trois jours plus tard, son corps étéiat retrouvé . Rapidement, un habitant de Wambrechies, David Ramault, 45 ans , chauffeur de bus déjà condamné en 1996 pour viol et agressions sexuelles , avouait le viol et le meurtre de l’adolescente.Un crime qui avait suscité une forte émotion. Des milliers de personnes avaient défilé au cours d’une marche blanche . Depuis, David Ramault est en détention provisoire. L'enquête se poursuit.