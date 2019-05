VIDEO. Meurtre d'Angélique Six : une reconstitution en cours à Wambrechies

Meurtre d'Angélique Six : une reconstitution en cours à Wambrechies

[#Police] Reconstitution judiciaire en cours quartier Agrippin à #Wambrechies.



Evitez le secteur et respectez les consignes des policiers 👮‍♂️👮‍♀️ pic.twitter.com/MLs5PG9zJN — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 24 mai 2019

Cela fait partie des actes d'instruction souvent indispensables. Reconstituer au plus près des faits un crime. Que s'est-il passé à Wambrechies le 25 avril 2018 ? Ce vendredi, la justice organise une reconstitution du meurtre d'Angélique Six , 13 ans. En présence de David Ramault, l'homme qui a été mis en examen pour séquestration, viol et meurtre. Il est arrivé menotté et casqué, selon des témoins.La famille d'Angélique Six est également présente sur les lieux.Le secteur situé entre la maison du suspect et le parc où pourraient avoir eu lieu les faits, dans le quartier de l'Agrippin à Wambrechies, a été bouclé par la police. Objectif : permettre de confronter au mieux le récit de David Ramault aux éléments matériels. Le 26 avril dernier, David Ramault avait été entendu pour la première fois par un juge d'instruction . "Il coopère toujours, il n'a pas changé sur ce point", avait indiqué Me Éric Demey, l'avocat du Wambrecitain de 45 ans, chauffeur de bus chez Transpole. Va-t-il coopérer également pour cette reconstitution judiciaire ? David Ramault, qui est suivi une fois par mois et a tenté de mettre fin à ses jours en prison, aurait décidé d'assumer les conséquences de ses actes "au moins jusqu'au tribunal", toujours selon son avocat.