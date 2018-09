Meurtre de Natacha Mougel : un expert médical condamné pour avoir permis la libération conditionnelle d'Alain Pénin

Il est indubitable que l'intéressé a manqué, d'une manière la plus élémentaire qui soit, à ses obligations

C'est le procès de la récidive. Le risque zéro n'existe pas

Le TGI de Lille a retenu vendredi la "responsabilité civile" d'un psychiatre qui avait expertisé favorablement un an avant sa récidive l'assassin de Natacha Mougel en 2010 près de Lille, écartant toutefois sa responsabilité dans l'acte lui-même.Alain Penin avait bénéficié fin septembre 2009Moins d'un an plus tard, début septembre 2010,Dans un rapport reçu par le service d'application des peines lel'expert psychiatre(...) Le risque de récidive, s'il existe, reste limité".Dans son jugement, la chambre civile du tribunal relève vendredi "deux fautes, chacune d'une particulière gravité (...) de nature à engager la responsabilité civile" de ce médecin "vis-à-vis des tiers victimes".Le médecin a ainsi émis un avis sans avoir consulté l'historique du dossier médical et ne l'a pas mentionné dans son rapport, ce qu'il avait avoué en 2014 devant la Cour d'assises ayant condamné Penin à la réclusion criminelle à perpétuité, en vue d'un éventuel maintien en rétention de sûreté.", a estimé le tribunal.Me Bruno Drye, l'avocat des parents de la victime qui avaient porté l'affaire devant le tribunal le 2 juillet lors d'une audience inédite, s'est dit "satisfait", auprès de l'AFP. "Ils voulaient que cette faute soit reconnue, elle l'a été".Aucune responsabilité n'a en revanche été retenue contre une autre experte médicale, médecin coordinateur.Ceux-ci ont déjà ont déjà eu réparation du préjudice de la perte de leur fille, par la Cour d'Assises et par le tribunal administratif."C'est le procès de la récidive. Le risque zéro n'existe pas", avait aussi fait valoir à l'audience Me Réza-Jean Nassiri pour la défense,