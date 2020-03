Michel Hidalgo, ancien sélectionneur de l'équipe de France et originaire de Leffrinckoucke, est décédé

Equipe de France, Mondial 1982 : France-RFA (3-3), aussi tragique que magique, résumé I FFF 2013

41 - Michel Hidalgo a remporté 41 matches à la tête de l'équipe de France entre 1976 et 1984 (16 nuls, 18 défaites), seul Didier Deschamps (65) a fait mieux avec les Bleus. Il fut également le 1er entraîneur à remporter un titre majeur avec l'EdF (EURO 1984). Pionnier. pic.twitter.com/QQXmz2Pzeq — OptaJean (@OptaJean) March 26, 2020 Je n’ai pas eu la chance de voir son équipe de France jouer. Mais tous ceux qui ont connu Michel Hidalgo en disaient beaucoup de bien 🙏 pic.twitter.com/sVH4XPRrAD — Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 26, 2020

Michel Hidalgo, héros de l’Euro 84

L'épopée formidable de l'équipe de France à la Coupe du monde 1982 et la démi-finale France-Allemagne, c'était lui. L'Euro 84 aussi. Michel Hidalgo est des grands sélectionneurs de l'équipe de France de ces cinquante dernières années avec notamment la génération dorée : Michel Platini, Alain Giresse, Dominique Rocheteau, Jean Tigana... Il est décédé ce jeudi à l'âge de 87 ans.Michel Hidalgo est décédé "naturellement d'épuisement" a précisé sa famille à franceinfo. Il ne s'était jamais complètement remis de la mort de son ami Raymond Kopa en 2017.Il était né le 22 mars 1933 à Leffrinckoucke (près de Dunkerque dans le Nord); Son père était un ouvrier-métallurgiste espagnol. Il n'a pas vécu longtemps dans la région Nord Pas-de-Calais.Entre 1952 et 1966, il a été footballeur professionnel notamment à Monaco et au Stade de Reims. Il a ensuite entamé une carrière d'entraîneur et est devenu sélectionneur de l'équipe de France en 1976. Il a quitté son poste en 1984. Il est ensuite devenu manager général de l'OM de Bernard Tapie jusqu'en 1991.