Migrant poignardé à mort à Calais : l'enquête s'oriente vers un règlement de comptes entre passeurs

On en sait plus sur la mort du migrant afghan de 25 ans, mort samedi à Calais après avoir été lesté de"Il a reçu six coups de couteau,et qui a déclenché une hémorragie interne", a expliqué à l'AFP Pascal Marconville, procureur de la République de Boulogne-sur-Mer après avoir obtenu, il y a eu une volonté de tuer. La piste privilégiée est celle d'un règlement de comptes entre passeurs", a-t-il dit, ajoutant qu'il n'y avait pas eu d'interpellation.Les faits avaient eu lieu boulevard des Justes, sur une aire de covoiturage, non loin de l'hôpital de Calais et de l'autoroute A16. Il s'agit dudepuis le début de l'année.Le 9 janvier, un migrant avait été retrouvé mort sur le bord de l'autoroute A16 dans le sens Calais-Dunkerque à hauteur de Marck.En 2017en 2016 eten 2015, selon un décompte de la préfecture.