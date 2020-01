Migrants : en 2019, très forte augmentation du nombre de tentatives de traversées de la Manche

Premiers décès recensés

Certes, le nombre global des interventions menées par la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a augmenté l'an dernier, toutes zones confondues. Mais dans le bilan communiqué le mercredi 29 janvier, un chiffre attire l'oeil : celui du nombre de personnes impliquées : 5 615 en 2019, soit une hausse de près 60%. Une évolution que les services de l'Etat expliquent "pour une majeure partie, par les opérations de secours en mer de migrants".Là, les chiffres explosent : les tentatives, ratées ou non, de traversée de la Manche ont plus que triplé en un an ; le nombre de personnes concernées, lui, a été multiplié par presque cinq. La préfecture maritime recense 271 "événements" de ce type en 2019, soit 193 de plus qu'en 2018. Trois ans plus tôt, au début du décompte, c'était dix fois moins.Dans les embarcations, "les hommes restent majoritaires", précise la préfecture, mais "la présence d’enfants jeunes, parfois en bas âge, et de femmes a été observée tout au long de l’année". Ils tentent de rejoindre le Royaume-Uni majoritairement à bord de petits bateaux, canots ou barques.2019 a aussi été marquée par les premiers décomptes de décès "vraisemblablement liés à des tentatives de traversée". Au moins quatre personnes ont ainsi perdu la vie. "La Manche et la mer du Nord sont des mers où la navigation est difficile, rappelle la préfecture. Le détroit du Pas-de-Calais est une zone exposée avec une forte concentration du trafic maritime (près de 25% du trafic maritime mondial) avec des courants et vents importants. La température de l’eau est très basse, diminuant considérablement la durée de survie d’une personne tombée à la mer."Cette année, alors que le mois de janvier n'est pas encore fini, de nombreuses interventions sur des traversées ont déjà eu lieu côté Français. Le 11 janvier dernier, une quarantaine de personnes , dont au moins dix enfants, ont été pris en charge au Touquet-Paris-Plage ou à bord d'une embarcation en panne.