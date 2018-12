À Londres, l'arrivée croissante de migrants par la mer est traitée comme un “incident majeur”

[#operation #Migrant ] ➡️https://t.co/NA7E6paqAN 11 migrants adultes secourus cette nuit au large de #Calais par le patrouilleur Athos de la @Gendarmerie #maritime. 5 d'entre eux en état d'hypothermie pris en charge par les #pompiers. Photos utilisables avec ©gendarmeriemaritime pic.twitter.com/cG0NfxN9KJ — PREMAR Manche (@premarmanche) 27 décembre 2018

Le ministère britannique de l'Intérieur a annoncé vendredi, qui se sont multipliées depuis le mois d'octobre Le ministère "traite la situation comme un incident majeur", a déclaré un porte-parole dans un communiqué, après que le ministre de l'Intérieur, Sajid Javid, a tenu une conférence téléphonique avec les services en charge de l'immigration, la police des frontières et l'Agence nationale contre le crime organisé, pour coordonner leur action."Le ministre de l'Intérieur a pris en main la réaction face au nombre croissant de migrants tentant de traverser la Manche", a déclaré le porte-parole.Sajid Javid étudie la possibilité de, tout enIl a sollicité un "appel urgent avec son homologue français au cours du week-end" pour évoquerVendredi vers 9h GMT, la police des frontières britanniques a repéré une "petite embarcation" au large de Douvres avec. Ils ont été ramenés sur la côte, et ont subi un examen médical avant d'être pris en charge par les services de l'immigration.Plus tôt dans la nuit, vers 3h GMT,à bord d'un bateau pneumatique au large de Douvres.Les tentatives de traversée de la Manche se sont multipliées ces dernières semaines.par les autorités françaises ou britanniques.La traversée de la Manche sur de petites embarcationsest renduepar la densité du trafic maritime, les forts courants et la faible température de l'eau.