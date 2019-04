Migrants : la préfecture se félicite d'une baisse des traversées de la Manche en bateau en 2019

8 à 15 patrouilles par jour

Démonstrations des drones à Tardinghen

"Depuis le début de l'année et la mise en oeuvre du plan, le nombre de traversées" de migrants parvenus à se rendre enen bateau a "nettement baissé" : "il y en a eu 39 d'octobre a décembre 2018" contre "23 sur les trois premiers mois 2019", a indiqué le préfet du Pas-de-Calais, devant la presse à, entreCela représente 286 personnes sur les trois derniers mois 2018 contre 200 environ sur les trois premiers mois de 2019. "Il y en a toujours malheureusement mais on note un ralentissement très net", a-t-il insisté. Sur le littoral, "les autorités françaises ont procédé à 22 interceptions de groupes qui ont été empêchés de traverser sur le dernier trimestre 2018, contre 15 sur le premier trimestre 2019", a-t-il précisé."Il y a une intensité du travail des forces de l'ordre avec des découvertes de matériel de plus en plus fréquentes", a poursuivi M. Sudry. Le préfet présentait à la presse les nouveaux matériels dédiés à la surveillance du littoral, notamment des drones, des motocross, des caméras, des lunettes infrarouges ou encore un hélicoptère, pour ainsi surveiller "80 à 90 km de côtes".Le moyen principal reste l'homme" avec ", de deux ou trois gendarmes, sur le littoral, a affirmé de son côté le colonel Bertin Malhet, du groupement de gendarmerie départemental, mais "l'avantage de ces moyens, c'est qu'on gagne beaucoup de temps", avec les drones notamment qui permettent de mieux" le matériel.Traverser la Manche sur de petites embarcations, est une voie empruntée "qui ", a rappelé le préfet. En effet, la densité du trafic, les courants importants, les hauts fonds, le vent permanent et la température de l'eau rendent la traversée de la Manche très difficile et extrêmement dangereuse.