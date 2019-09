Migrants traversant la Manche : six Britanniques interpellés

Six Britanniques ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur une organisation criminelle impliquée dans le passage illégal des migrants vers le Royaume-Uni, dans des camions ou de petits bateaux, a annoncé vendredi l'agence britannique de lutte contre le crime (NCA).



Ces six hommes, âgés de 43 à 59 ans, ont été arrêtés entre mercredi et vendredi dans le Kent (sud) et à Londres pour avoir "facilité l'immigration clandestine vers le Royaume-Uni", a précisé la NCA dans un communiqué. Ils ont tous été remis en liberté, l'un sous caution tandis que l'enquête se poursuit pour les cinq autres.

Bateau, véhicules et grosse somme

Les autorités britanniques ont également saisi un bateau, plusieurs véhicules et une importante somme d'argent.



Ces arrestations sont liées à la découverte de 12 migrants à l'arrière d'un camion dans un quartier ouest de Londres le 7 septembre, a indiqué la NCA. "C'est un moment important dans cette enquête complexe. Nous pensons que notre

action ces derniers jours a significativement perturbé un réseau criminel actif dans le trafic des migrants à travers la Manche", a déclaré la responsable régionale

des enquêtes de la NCA, Andrea Wilson



Depuis fin 2018, les tentatives de traversée se sont multipliées dans la Manche malgré le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la faible