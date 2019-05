Mike Maignan, le gardien du LOSC, appelé pour la première fois en équipe de France

🔴 ÇA VIENT DE TOMBER ! Mike Maignan (@mmseize) est appelé en @equipedefrance ! Bravo à lui ! 👏👏



🇫🇷France - Bolivie 🇧🇴 dimanche 2 juin

🇹🇷 Turquie - France 🇫🇷 samedi 8 juin

🇦🇩 Andorre - France 🇫🇷 mardi 11 juin pic.twitter.com/ImTQhbFvyA — LOSC (@losclive) 21 mai 2019

La liste des 24 joueurs de l'équipe de France Gardiens : Alphonse Areola (Paris SG), Benjamin Lecomte (Montpellier), Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Mike Maignan (Lille) Défenseurs : Lucas Digne (Everton/ENG), Léo Dubois (Lyon), Clément Lenglet (Barcelone/ESP), Ferland Mendy (Lyon), Benjamin Pavard (Stuttgart/ALL), Samuel Umtiti (Barcelone/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Everton/ENG) Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Tanguy Ndombele (Lyon), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG) Attaquants: Wissam Ben Yedder (Séville/ESP), Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Olivier Giroud (Chelsea/ENG), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Thomas Lemar (Atlético Madrid/ESP), Kylian Mbappé (Paris SG), Florian Thauvin (Marseille).

Un Lillois chez les Bleus ! Le gardien du LOSC, Mike Maignan, a été appelé pour la première fois chez les Bleus par Didier Deschamps mardi en vue du match amical contre la Bolivie (2 juin) et des éliminatoires de l'Euro-2020 en Turquie et en Andorre (8 et 11 juin). Il remplace le gardien de Marseille Steve Mandanda, non sélectionné pour ces deux matchs.Mike Maignan est ainsi récompensé de son excellente saison avec le LOSC, 2ème de Ligue 1. Dimanche, il a été élu meilleur gardien de la saison aux trophées UNFP . "L'objectif c'est d'aller dans les plus grandes compétitions, d'aller dans les plus grandes équipes, dans les plus grandes sélections, répondait-il il y a quelques jours à ceux qui le voyaient en Bleu. Après, vous dire que je ne veux pas y aller, c'est un mensonge parce que je veux devenir un grand joueur donc oui c'est un objectif".Le défenseur de Barcelone Clément Lenglet et le latéral droit de Lyon Léo Dubois font aussi partie des petits nouveaux de l'équipe de France. Le déplacement en Turquie, le 8 juin à Konya, est important pour les Bleus, qui pourront s'emparer seuls de la tête de leur poule de qualification.