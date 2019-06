Mike Maignan, portier du LOSC, devient gardien numéro 3 de l'équipe de France

Ils étaient quatre gardiens sélectionnés car Hugo Lloris, le gardien numéro 1 et capitaine de l’équipe de France ne pouvait être présent ce weekend, faute de… finale de ligue des champions avec son club, Tottenham.Didier Deschamps a désigné Mike Maignan commepour les trois prochaines rencontres : un premier match amical face à la Bolivie avant d’affronter la Turquie (le 8 juin) et Andorre (le 11 juin) pour les deux matchs qualificatifs à l’Euro 2020.Le gardien du LOSC,, devient officiellement numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens en équipe de France derrière Hugo Lloris et Alphonse Areola. Le gardien de Montpellier, Benjamin Lecomte, quittera quant à lui Clairefontaine.