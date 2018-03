Une militante vegan se réjouit de la mort du boucher tué à Trèbes: un boucher nordiste porte plainte

Laurent Rigaud dépose plainte contre une militante vegane

est le boucher du supermarché U qui été tué à Trèbes dans une attaque terroriste. Un décès qu'une militante vegane originaire de Saint-Gaudens a décidé de commenter sur sa page Facebook : « Ben quoi, ça vous choque un assassin qui se fait tuer par un terroriste ? Pas moi, j’ai zéro compassion pour lui, il y a quand-même une justice ! ».Une internaute qui se réjouit de la mort d'un homme ? Laurent Rigaud, boucher à Wambrechies (Nord), a été très choqué de lire cette phrase.vice-président de la confédération nationale, il a rapidement condamné ces propos sur sa page Facebook : "Chacun pense se qu’il veut, mais là je pense que la justice doit entendre cette personne et demander des explications sur son post".Avant de décider d'aller plus loin et de porter plainte : "J'ai compris qu'il y avait beaucoup de monde qui pensait comme moi. Je l'ai fait pour la grande famille de la filière viande. Tout le monde est d'accord : il fallait agir."Laurent Rigaud s'est donc rendu au commissariat dequi a accepté sa plainte pour "apologie de crime ou délit par parole, image ou moyen de communication électronique".Parallèlement, une enquête pour «» a été ouverte par le parquet de Foix. Myriam J. a été placée en garde à vue ce mercredi soir.

Un ancien candidat aux législatives dans le Calvados, Stéphane Poussier (ex-LFI), a pour sa part été condamné mardi à un an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme par le tribunal correctionnel de Lisieux (Calvados). Ce jeudi sont célébrées séparément dans l'Aude les obsèques des quatre victimes des attentats de Trèbes et Carcassonne.