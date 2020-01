Miss France : Sylvie Tellier explique pourquoi Florentine Somers, Miss Nord Pas-de-Calais, a été éliminée d'emblée

"Nous ne sommes plus dans le 'Sois belle et tais-toi'"

Considérée comme l'une des favorites de Miss France 2020, Florentine Somers n'avait finalement pas été retenue parmi les quinze finalistes du concours de beauté. On en sait (un peu) plus sur les raisons de cette élimination précoce. Dans un entretien à Closer , la présidente du comité Miss France Sylvie Tellier a été interrogée sur ce choix, qui avait fait polémique. Tout en assurant que "toutes ont une chance de décrocher la couronne", elle précise que "si Florentine n'était pas parmi les quinze finalistes, c'est qu'elle a en partie échoué aux épreuves de sélection du mois de préparation"."Elle n'a pas non plus convaincu le jury lors de l'oral de présélection, qui s'apparente à un entretien d'embauche."Après l'élimination de la Loonoise, élue Miss Dunkerquois en 2019, on évoquait notamment un piètre score au questionnaire de culture générale, ou un mauvais comportement lors du stage qui a précédé le concours.Sans confirmer les rumeurs, Sylvie Tellier souligne que "Miss France n’est pas juste un concours de beauté. Nous ne sommes plus dans le ‘Sois belle et tais-toi !’ La prise de parole, la culture générale ou l’esprit de camaraderie sont des éléments qui comptent pour devenir Miss France."