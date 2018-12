Miss France : 3 raisons de penser qu'Annabelle Varane, Miss Nord Pas-de-Calais, va gagner

Parce qu'elle est belle et intelligente

Annabelle Varane Miss NPDC 2018 pour Miss France Voici une nouvelle photo officielle! Qu'en pensez-vous ? ☀️🦁 #missnordpasdecalais2018

Miss Nord-Pas-De-Calais 2018, Annabelle Varane : son portrait sur TF1

Parce qu'elle est la soeur de Raphaël Varane

Deux Varane dans la lumière / © MAXPPP / FRANCE 3

Parce que le Nord Pas-de-Calais sait comment gagner

Tout est question de point de vue., peut-elle vraiment devenir Miss France ce samedi soir ? Oui, c'est évidemment possible. Oui, c'est évidemment très peu probable. Mais pourquoi pas ?Nous avons donc décidé d'écrire deux articles : l'un qui donne des raisons d'être optimiste pour Annabelle Varane, l'autre, plus pessimiste, qui peut laisser penser qu'elle va perdre . Les arguments sont presque les mêmes mais analysés de façon un peu différente. A vous de vous faire votre idée.On commence avec une évidence, une lapalissade et de l'humour... Oui, pour devenir Miss France, mieux vaut être belle ou plus exactement qu'un grand nombre de personnes vous trouvent belle ou encore plus exactement qu'une majorité de personnes vous trouvent plus belle que les 29 autres candidates. Il faut aussi avoir de l'aisance à l'oral et un minimum de culture générale.a ses fans sur les réseaux sociaux, a gagné Miss Dunkerque, Miss Nord Pas-de-Calais... Dominique Vilain-Allard, responsable du comité Miss France Nord Pas-de-Calais, l'a vue gravir un à un tous les échelons, et il ne tarit pas d'éloges : "On a confiance parce qu'elle a vraiment toutes les qualités. Elle a du potentiel. J'ai cherché les défauts, je ne lui en ai pas trouvé. Elle est bilingue en anglais. Elle est parfaite. On y va confiant, détendu."Lors du séjour des 30 candidates à l'île Maurice, Annabelle Varane a remporté l’épreuve de sport, celle qui donne accès à un shooting personnalisé avec un photographe professionnel, mais elle n’a pas gagné le test de culture générale.Autre détail physique qui peut avoir son importance : les cheveux : « Je tiens vraiment à garder cette coupe, je dis tout le temps au coiffeur, Volume, volume, laissez-moi mon volume, explique au Parisien Annabelle Varane . Et comme on n’imagine pas forcément une Nord-Pas-de-Calais métisse, je suis très fière d’être une Chti martiniquaise et de représenter cette diversité ! »Oui, son nom peut être un avantage. Annabelle Varane, depuis son élection comme Miss Nord Pas-de-Calais, suscite la curiosité, l'intérêt des médias et fait parler d'elle. Elle est sans aucun doute la plus connue des candidates. Jusqu'à avoir un petit avantage sur les autres ? Difficile de le dire.Une certitude :a tenu à se montrer discrète et à parler peu de son frère champion du monde Raphaël. Elle a même pensé à prendre un pseudo : «Ce n’est pas quelque chose que je souhaite mettre en avant, explique-t-elle dans TV Magazine . Le monde des Miss est à part et je veux vivre mon aventure pleinement. C’est une passade dans ma vie et j’ai envie d’en profiter (...) En fait, j’imite mon grand frère parce qu’il ne nous a pas exposés et donc je ne souhaite pas exposer ma famille.».Mais sa notoriété peut aussi agacer. Sylvie Tellier, la directrice générale de l’organisation Miss France a pris la parole devant toutes candidates pour lever toute ambiguïté : «Je leur ai dit de la traiter comme toutes les autres candidates et que cela pouvait être un avantage pour elle comme cela pouvait être un inconvénient car ça lui met une pression supplémentaire parce qu’elle sait qu’elle va peut-être être interrogée, mise en avant à cause ou grâce à ça. Annabelle Varane est traitée comme n'importe quelle candidate et sa filiation ne sera pas évoquée dans son portrait diffusé pendant la cérémonie. Seuls les journalistes ont cru bon de mettre en avant ce lien familial»Miss France et son propriétaire Endemol peuvent-ils avoir envie de mettre en avant une figure médiatique et surfer sur sa notoriété ? L'argument marketing est sans doute tentant mais peut aussi se révéler être un handicap et étouffer la marque "Miss France" derrière le nom "Varane". Risqué ?"C'est un peu à double tranchant. Il faut qu'elle fasse abstraction de ça. Le soir de Miss France, les gens oublient ça, les compteurs sont remis à zéro", résume Arnaud Sol Dourdin, maquilleur et professeur de catwalk élue Miss France 2015,élue Miss France 2016 - également élue Miss Univers, et Maëva Coucke, Miss France en titre. Le Nord Pas-de-Calais vient de gagner 3 fois en quatre ans. Notamment grâce au soutien du public au moment des votes par SMS (les 5 finalistes sont départagées par le public et non le jury). Les 4 millions d'habitants de l'ex-région Nord Pas-de-Calais pèsent lourd au moment du choix final.La technique est donc éprouvée. La France sait que le Nord Pas-de-Calais aime voir une de ses Miss élue."Je ne le prends pas comme une forme de pression mais plutôt comme une fierté, réagit Annabelle Varane . On m’a parlé d’’écharpe porte-bonheur’. Je pense que c’est le cas. Après, je reste moi-même et on verra ce qu’il se passera."Autre avantage : les conseils des très récentes gagnantes nordistes sont omniprésents et peuvent être précieux : «Maëva est une très bonne marraine parce qu’elle prend des nouvelles régulièrement. (...) La première chose qu’elle m’a dite après l’élection, c’est de rester moi-même. Ce qui plaît, c’est quand le naturel prime. C’est ce que j’essaye de faire. Camille et Iris sont aussi très gentilles et je ressens une certaine chaleur de leur part»Ajoutez deux avantages discrets :, Lilloise, jouera à domicile, au Zénith de Lille et la présidente du jury est Line Renaud , née à Nieppe. Ça fait beaucoup de petits plus... Ou moins, si vous lisez notre article : 3 raisons de penser qu'Annabelle Varane va perdre.