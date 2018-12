Miss France : 3 raisons de penser qu'Annabelle Varane, Miss Nord Pas-de-Calais, va perdre

Parce qu’elle n’est pas la seule favorite

Parce qu’elle est la sœur de Raphaël Varane

Parce que les Miss Nord Pas-de-Calais, "on en a marre"

Suspense chez les Miss., peut-elle devenir Miss France ? Un 4ème titre en 5 ans pour la même région ? Cela parait impensable. Voire impossible et pourtant le profil de la candidate nordiste rend certains pronostiqueurs optimistes. Nous avons d'ailleurs trouvé, dans un autre article , 3 raisons de penser qu'va gagner samedi soir auMais pour ne pas se faire taxer de chauvins, voici un article qui prend le parti-pris inverse. A vous de tirer vos conclusions !Parmi les prétendantes au titre de Miss cette année, une se détache (outre Annabelle Varane) : Miss Tahiti. Ce Territoire ultra-marin est représentée par, 23 ans. Miss Tahiti, titulaire d'un master de management, a vécu son enfance en fort surpoids, au point d'être traitée de "monstre". À 18 ans, elle pesait plus de 80 kilos. Elle en a depuis perdu 20.Une concurrente d'autant plus redoutable que les Miss Tahiti sont considérées comme des icônes, souvent dauphines des Miss France, mais rarement élues, au grand dam des Polynésiens. La dernière Miss Tahiti coiffée du précieux diadème est Mareva Galanter, Miss France 1999.(Miss Centre-Val de Loire) a remporté le test de culture générale de Miss France 2019, un élément qui fait d'elle aussi une favorite potentielle. De même queMiss Rhône-Alpes, pompier volontaire.est aussi citée parmi les favorites dans Paris-Match ou d'autres magzaines people. Mais pas partout : l'Express a chsoisi 5 autres candidates.Un nom qui attire les regards.est la soeur du défenseur champion du monde 20189 Raphaël Varane, né à Lille et formé au RC Lens. Une première dans l'histoire du concours qui fait un peu polémique. Est-elle favorisée ? Part-elle sur la même ligne que les autres candidates ? Une certitude : aucune autre des 29 candidates n'a bénéficié d'autant d'articles, photos ou reportages avant l'élection. Mais cette surexposition peut avoir des effets négatifs et agacer.délégué général du comité, a dû prendre la parole devant les 30 Miss pour dédramatiser la situation : « Je leur ai dit que c’était la première fois qu’on avait la soeur d’une célébrité… Je leur ai demandé de traiter Annabelle comme n’importe quelle autre candidate. Cet emballement médiatique peut-être pour elle un avantage comme un inconvénient. Parce que finalement, ça lui met une pression supplémentaire parce qu’elle sera peut-être interrogée, mise en avant à cause ou grâce à ça… »Et elle va même plus loin. Pour elle, le nom "Varane" est loin d'être un avantage : "Au contraire, c’est un handicap et ça lui a mis une pression supplémentaire. Pendant trois semaines, il a fallu qu’Annabelle démontre qu’elle n’était pas là pour ces seules raisons mais bien parce qu’elle a les qualités nécessaires pour être Miss France."Le comité Miss France et son propriétaire Endemol pourrait tirer les bénéfices d'un Miss, soeur d'un champion du monde, mais cet avantage marketing pourrait aussi cannibaliser les conversations. 3 Miss Nord Pas-de-Calais sont devenues Miss France ces 4 dernières années . C'est beaucoup, c'est même énorme. Surtout si on se souvient qu'entre 1920 et 2015, il n'y en avait eu aucune. Le vote du public très chauvin du Nord et du Pas-de-Calais a sans doute beaucoup joué dans ce résultat (les 5 finalistes sont départagées par le vote SMS des téléspectateurs).Mais les autres comités Miss France de l'hexagone ne cachent plus leur agacement. Et c'est revenu aux oreilles de Dominique Vilain-Allard, délégué régional Miss Nord Pas-de-Calais : "Je les comprends. Ils en ont un peu marre.Tout le monde s'en foutait. On ne va pas se plaindre maintenant qu'on commence à gagner. Tant mieux pour la région. Tant mieux qu'on fasse envie. C'est bien qu'on arrête d'être les petits là-haut dans le brouillard." Et il continue, optimiste : "J'y crois. Beaucoup se disent : "Ouh, la, la... Qu'est-ce-qu'ils vont nous faire cette fois ? Et bien, tant mieux. "Théoriquement, rien n'empêche dans le réglement une région de gagner 4 fois en 5 ans mais... Sylvie Tellier le reconnaît elle-même : cette série constitue un petit désavantage pour Annabelle Varane. « Elle vient quand même d’une région où il y a eu trois gagnantes en quatre ans etUn message clair ou un simple constat ? Iris Mittenaere, elle, y croit quand même : "Il nous en faut une 4ème, nous a-t-elle répondu. Il va falloir soutenir Annabelle Varane."