Miss Nord Pas-de-Calais 2020 : les inscriptions sont ouvertes (mais s'adaptent au confinement)

Plusieurs conditions strictes Outre les trois vidéos à envoyer pour être inscrite, les femmes souhaitant concourir à Miss France doivent également : être de nationalité française

avoir entre 18 et 24 ans (à la date du 1er novembre de l'anneé en question)

être célibataire

mesurer plus d'1m70

avoir un casier judiciaire vierge

Le concours Miss France s'adapte aux règles du confinement. Si vous souhaitez succéder à la Dunkerquoise Florentine Somers pour représenter le Nord Pas-de-Calais à la prochaine élection, il n'est plus question de se déplacer.Dans une vidéo enregistrée depuis son domicile, en Guadeloupe, la Miss France 2019 Clémence Botino a détaillé le mode d'inscription à distance. "Certes, de nombreuses élections locales ont été annulées, voire reportées, mais nous avons élaboré une façon de pouvoir candidater en ligne en trois étapes", explique-t-elle.La première de ces étapes consiste à envoyer au comité ( contact@missfrance.fr ou bien à missnordpasdecalais@gmail.com ) une vidéo de présentation, en précisant à quelle élection régionale on souhaite concourir ; la seconde à envoyer une vidéo de marche en "cat walk", un aller et retour comme dans un défilé, en tenue de ville ; et la troisième est une vidéo de "défi talent", dans laquelle les aspirantes se filment en mettant en avant un talent : musique, cuisine, mode, histoire, lecture...