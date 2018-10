Annabelle Varane élue Miss Nord Pas-de-Calais 2018

Becue Lucas Photographie Retour sur cette Élection Miss Nord Pas de Calais à Orchies où Annabelle Varane Miss Dunkerquois pour Miss NPDC 2018 est devenue la nouvelle représentante du Nord-Pas-de-Calais, France et remplace...

Annabelle Varane - Miss Dunkerquois 2018

Elle était favorite, elle a gagné ! Il est plus de minuit à(Nord) quand Dominique Vilain-Allard, délégué régional Miss France lance : "La nouvelle reine du Nord Pas de-Calais s'appelle Annabelle et elle est belle !", Miss Dunkerquois, a remporté le titre de Miss Nord Pas-de-Calais 2018 ce samedi soir devant 3500 personnes. La jeune fille de 19 ans a été élue devant Emmanuelle Wadoux, Miss Opale Sud (première dauphine) et Marion Lefebvre, Miss Caudrésis (2ème dauphine).Dix-neuf candidates étaient en lice pour le titre régional., Miss Nord Pas-de-Calais 2017, Miss France 2018 était présente lors de cette élection. Annabelle Varane l'a emporté grâce au vote du public et d'un jury. Elle a convaincu par ses différents défilés (en robe, en maillot de bain) mais aussi par son discours sur la lutte contre les discriminations et le racisme qu'elle a parfois subi.n'est pas tout à fait une Miss comme les autres. Elle est la soeur du champion du monde(25 ans, né à Lille), actuel défenseur du Real Madrid. Elle a 19 ans, aime le basket, prépare des concours d'école de commerce après avoir fait deux ans de droit et avait fait parler d'elle le 8 septembre dernier en remportant le titre de Miss Dunkerquois.Le jeune fille est resté discrète pendant la préparation et a refusé toutes les demandes d'interview. Le comitédit avoir tout fait pour éviter les soupçons de favoritisme : « Je n’ai appris que le lendemain de l’élection que c’était la sœur du célèbre footballeur, affirmait à 20 minutes explique Dominique Vilain-Allard, délégué régional Nord Pas-de-Calais du comité Miss France. Je l’ai alors appelé pour savoir pourquoi elle ne nous en avait pas parlé. Sa volonté était que ça ne se sache pas. Et elle a ajouté qu’elle était très fière du parcours de son frère et qu’elle aimerait que lui soit fier du sien. C’est une fille qui veut y arriver par elle-même ».Jusqu'à donner au Nord Pas-de-Calais un 4ème titre national en 5 ans ? "On va y aller étape par étape, a-t-elle déclaré ce samedi soir. Déjà, il faut que je me remette de mes émotions de ce soir. J’ai envie de profiter de l’expérience de la préparation à Miss France, mais aussi de gagner…" Réponse le 15 décembre prochain au Zénith de Lille.