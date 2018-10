Miss Nord-Pas-de-Calais : Meggy Pinte, alias Miss Pévèle, privée d'élection à la dernière minute

Meggy Pinte 1ere Dauphine de Miss Aéronautique France 2016 Hier soir à Berck sur mer

Défiler pour du beurre

La Semaine dans le Boulonnais Desvres pleure sa Miss, virée du concours Miss Nord-Pas-de-Calais !

, la Miss Pévèle qui était en lice pour le titre régional. La jeune femme devait concourir ce samedi 13 octobre pour l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais. Elle a appris lundi soir qu'elle en était interdite..."Il a été décrété qu’en raison de désaccords juridiques concernant, je ne suis pas en adéquation avec la réglementation de la Société Miss France" a regretté la jeune femme de 21 ans dans un communiqué. "La Société Miss France considère que ce sont des concurrents directs, et ça ne leur plaît pas."Dans sa ville natale de Desvres, près de Boulogne-sur-mer (certes loin de la Pévèle),. "À aucun moment, ça ne lui a été dit" après son élection en tant que Miss Pévèle, s'indigne Ludovic Dutriaux, premier adjoint à la mairie de Desvres, en charge de la jeunesse.Pour l'élu,alors que sa participation à un concours concurrent date d'il y a près de onze mois.La semaine de préparation avait démarré lundi, "après le repas du soir, on l'a appelée" pour lui apprendre qu'elle ne pourrait remporter raucun titre quelle que soit sa performance. Elle pouvait rester et défiler, mais pour du beurre.Un coup dur pour la ville de Desvres qui s'était fortement engagée derrière la jeune femme. "Il y avait eu un vrai engagement. Des bus devaient être affrétés et des centaines de personnes comptaient s'y rendre"., les jeunes du Centre animation jeunesse de Desvres s'activaient depuis un mois pour préparer l'événement. "Ils se faisaient une joie de venir !"Aujourd'hui, "tout ça a été balayé d'un revers de la main" regrette l'élu, qui dénonce une ambiance délétère entre les Miss et évoque "des lettres anonymes de dénonciation."Dévastée, l'ancienne Miss Pévèle laissera finalement sa place. "" annonce-t-elle dans son communiqué.Joint par téléphone, le comité Miss Nord-Pas-de-Calais assure que "ce n'est pas l'affaire du siècle".