Miss Picardie 2019 : 15 prétendantes, votez pour votre candidate préférée

La plus jeune a 18 ans et les plus âgées, 24 ans. La plus grande mesure 1m79 et la plus petite, 1m70. Au total, elles sont 15. 15 candidates venues de tous les coins de Picardie pour concourir pour le titre de Miss Picardie 2019.Toutes espèrent succéder à Assia Kerim, élue en 2018 , et ainsi participer à l'aventure Miss France.Le spectacle se déroulera en présence de Sylvie Tellier, directrice générale de Miss France organisation, et de Vaimalama Chaves, miss France 2019 à 15h à l'Elispace de Beauvais.Le jury sera présidé le comédien Mayel Elhajaoui. Parmi les autres membres du jury, Simon Pontdemé, gardien de but du FC Chambly Oise, et le chanteur et acteur Jérémy Charvet.En attendant le sacre de celle qui représentera la Picardie lors de l'élection de Miss France 2019, votez pour votre candidate préférée :