Miss Somme 2018 : le casting est lancé

Les critères à respecter

Qui sera élue plus belle femme de la Somme ? Et pourquoi pas de Picardie, et même de France ? Quelle qu'elle soit, la jeune femme va devoir passer le casting de Miss Somme 2018, officiellement lancé depuis le 25 mai dernier.Pour prétendre au titre, les Samariennes qui souhaitent se présenter doivent "respecter scrupuleusement les critères de sélection de Miss France Organisation", précise l'organisme Miss Picardie sur sa page Facebook.Le règlement impose ainsi aux candidates d'être française et résider dans la Somme, d'avoir entre 18 et 24 ans (à la date du 1er novembre 2018), faire minimum 1m70. Mais également de ne pas être mariée, ni pacsée et sans enfant, d'avoir un casier judiciaire vierge, ne pas avoir posé partiellement ou totalement dénudée, ne pas être tatouée et/ou percée (ou de manière très discrète, à l'appréciation de l'organisation), ne pas avoir participé à des concours à un échelon national et/ou international similaires ou identiques au concours Miss France."Pour s'inscrire, les postulantes doivent envoyer un courrier en se présentant (taille, âge, ville, études ou profession, passions, ambitions dans la vie, motivations...)", explique le comité Miss Picardie. Et ajoute de "joindre à ce courrier : deux photos (portrait et plein-pied)" à organisationmisspicardie@live.fr . Les Samariennes intéressées peuvent aussi contacter Maxime Schneider au 06 86 21 93 43.