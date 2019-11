Mladenovic (avec Babos) remporte le Masters de double

Babos/Mladenovic v. Strycova/Hsieh | 2019 WTA Finals

La Nordiste Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos ont remporté dimanche le Masters dames de tennis en double pour la deuxième année de suite, en disposant facilement (6-1, 6-3) de la paire tchéco-taïwanaise Strycova-Hsieh.La paire franco-hongroise également gagnante du double à Roland-Garros a conservé son titre à Shenzhen à l'issue d'un match de 1h06 maîtrisé de bout en bout, conclu sur un ace et un jeu blanc. Mladenovic et Babos, respectivement numéros 5 et 6 mondiales en double, n'ont cédé leur service qu'une fois au début du deuxième set avant de le reprendre immédiatement puis de prendre l'avantage à 4-2.Dans la première manche, Barbora Strycova, N.1 mondiale en double, et Hsieh Su-Wei, N.4, n'ont eu aucune chance, cédant trois fois leur service sans obtenir la moindre balle de break.Timea Babos, spécialiste du double, remporte même le Masters pour la troisième fois consécutive. En 2017, la Hongroise de 26 ans s'était associée à la Tchèque Andrea Hlavackova pour remporter son premier titre.