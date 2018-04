Mobilisation contre les réformes gouvernementales : environ 4500 manifestants à Lille

Manifestation anti-gouvernementale

Un reportage de Jean-Louis Manand Laurent Navez et Antoine Morvan

Manifestation à Lille rue Faidherbe

Deux personnes ont été interpellées.

Manifestation à Valenciennes

Manifestation à Valenciennes

Manifestations à Boulogne-sur-mer et sur le littoral

Manifestation à Boulogne-sur-mer

Cheminots, personnels hospitaliers, postiers, fonctionnaires, étudiants: ils ont manifesté côte à côte jeudi partout dans la région à l'appel de la CGT et de Solidaires, qui espèrent unepour s'opposer à Emmanuel Macron.Dans les rues de Lille,ont manifesté (3500 d'après la police). Rue Faidherbe de petites échauffourées ont eu lieu entre la police et les manifestants. Deux arrestations ont eu lieu dont une pour outrage à personne dépositaire de la force publique.Quelques heures plus tôt, l'intersyndicale CGT-CFDT-Sud-Unsa de la SNCF a annoncé qu'elle suspendait les concertations avec la ministre des Transports, Élisabeth Borne, et attendait du Premier ministre Édouard Philippe qu'il reprenne la main sur le dossier.Une trentaine de cheminots ont bloqué le trafic en gare Lille dans la matinée et des passagers sont descendus le long des voies pour rejoindre les quais. Les cheminots étaient très nombreux dans la plupart des manifestations.A Valenciennes, quelques 1000 manifestants dont des salariés de Toyota Onnaing, se sont retrouvés devant l'hôtel de ville avant de se scinder en deux.

Quelques 400 manifestants ont défilé à Boulogne-sur-mer ce matin. Environ 500 à Dunkerque, de même à Calais, d'après nos confrères de La Voix du Nord.