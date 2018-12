Mobilisation des gilets jaunes : marche blanche et minute de silence à Soissons

#GiletsJaunes #Manifestations en cours ! Le point sur les autoroutes Sanef à 16h ➡️ https://t.co/jw3fhCuLhe Présence de manifestants sur/à proximité des voies. Adaptez votre vitesse et restez à l’écoute du 107.7 pour l'#InfoTrafic en direct ! #15 décembre pic.twitter.com/7PpHjqMLZe — Sanef 107.7 🎙️ (@sanef_1077) 15 décembre 2018

A Soissons, l'"acte V" de la mobilisation des gilets jaunes, ce samedi, a également été l'occasion d'un hommage. Une centaine de gilets jaunes se sont rassemblés dans l'après-midi au rond-point de l'Archer pour une marche blanche à la mémoire des personnes décédées en marge des blocages comme des victimes de l'attentat de Strasbourg, qui a fait quatre morts et onze blessés mardi dernier. Un acte symbolique, ponctué par une minute de silence, avant d'entonner La Marseillaise. "Le but c'est de rendre hommage à nos gilets jaunes qui sont tombés pour la France, et aussi pour l'attentat de Strasbourg, souligne Alexandre Dos Santos. On veut montrer qu'on est rassemblés, qu'on est pacifistes, qu'on n'est pas des casseurs."La marche blanche laisse vite place à la manifestation, accompagnée des slogans habituels et des appels à la démission d'Emmanuel Macron. Après plus d'un mois de mobilisation, les gilets jaunes présents ne compte pas cesser les actions. "On a l'impression d'être pris pour des imbéciles avec ce que [le gouvernement] nous a annoncé :les 100 € sur le SMIC qui ne sont pas vraiment 100 € sur le SMIC, les primes au bon vouloir de l'employeur...", s'agace une manifestante. La délégation s'est arrêtée au marché de Noël déposer des roses symboliques pour marquer un "soutien à tous les gens qui sont dans la difficulté aujourd'hui et qui passeront des mauvaises fêtes de Noël".Une autre marche blanche était prévue en début d'après-midi à Abbeville. Ce nouveau samedi de mobilisation nationale a marqué par un déclin du cortège parisien, avec 2.200 manifestants comptabilisés dans la capitale à la mi-journée. En Picardie, la journée a de nouveau été ponctuée par les barrages filtrants, notamment aux abords des autoroutes. Dans l'après-midi, la Sanef signalait encore des rassemblements sur l'A1 (Compiègne), l'A16 (Beauvais) et l'A26 (Saint-Quentin et Laon).