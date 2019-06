Moins de naissances, plus de décès : la population des Hauts-de-France est en baisse

Moins de bébés

© INSEE



Espérance de vie en baisse

13 900 habitants de moins. La région Hauts-de-France a vu sa population baisser entre 2017 et 2018. C'est ce que révèle le bilan annuel publié par l'INSEE. Une première depuis longtemps : entre 2011 et 2016, la région avait gagné 46 000 habitants. Et la France, continue, elle, à augmenter sa population : + 87 000 habitants (64 812 000 habitants en 2018)."Au 1er janvier 2019, les Hauts-de-France demeurent malgré cette baisse la 3e région la plus peuplée de France avec 5 978 266 habitants, soit 9,2 % de la population métropolitaine", explique l'Institut national de la statistique. En 2017, la région était au-dessus de la barre des 6 millions d'habitants : 6 006 870. La baisse de population concerne tous les départements de la région, sauf l’Oise.Pourquoi cette baisse ? Notamment parce que le nombre de naissances baisse et le nombre de décès est en augmentation. En 2018, 67 817 bébés sont nés dans la région, contre 70 721 l’année précédente. Parallèlement, le nombre de décès continue d’augmenter : "En 2018, dans les Hauts-de-France, 57 015 personnes sont décédées, soit une augmentation de 1 361 décès en une année. Il faut remonter au début des années 1980 pour retrouver un niveau aussi élevé." Le solde naissances-décès reste positif mais ne suffit plus à compenser le solde migratoire : il y a plus de personnes qui quittent la région que de personnes qui s'y installent : - 25 000 habitants en un an.Le taux de fécondité (nombre d'enfants moyen par femme) est en baisse : 1,86 enfant par femme, contre 2 enfants par femme entre 2000 et 2015. La région est désormais dans la moyenne nationale après avoir longtemps été au-dessus.Dans les Hauts-de-France, l’espérance de vie qui était déjà la plus faible de France, a baissé l'an dernier : – 0,1 an pour les hommes et – 0,2 an pour les femmes alors qu’elle continue de progresser au niveau national (+ 0,1 an pour les deux sexes).Dans la région, un homme vit désormais en moyenne 77,2 ans et une femme 83,3 ans (contre respectivement 79,5 ans et 85,4 ans en France).L'INSEE indique également que les Hauts-de-France restent la région de province la plus jeune. En moyenne, un habitant a 39,6 ans contre 41,2 ans en France métropolitaine.