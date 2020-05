L'incendie s'est déclaré vers 17h45 ce mercredi soir. Il a d'ores et déjà entièrement détruit un bâtiment de 2000 mètres carré environ, appartenant à une : Porketto-JB Viande, entreprise de la zone d'activités Artoipole de Monchy-le-Preux, près d'Arras (Pas-de-Calais). En tout, 8000 mètres carré de bâtiments sont menacés par les flammes.De gros moyens et 80 sapeurs-pompiers sont engagés pour tenter d'éteindre cet impressionnant incendie. On ignore pour l'instant si des victimes sont à déplorer. Selon La Voix du Nord , les salariés ont pu quitter les lieux à temps. La fumée noire est visible à plusieurs kilomètres à la ronde.