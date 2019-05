Mondial féminin : Dunkerque va installer un écran géant place Jean Bart

"Fier d'être Bleues", Patrice Vergriete l'est. Ou du moins, le maire de Dunkerque veut croire en un large soutien populaire pour l'équipe de France de football féminine lors du Mondial organisé du 7 juin au 7 juillet dans l'Hexagone... à l'instar de la Coupe du monde masculine l'an dernier.Les matches de poules seront retransmis dans la B!B de Dunkerque, l'occasion de faire redécouvrir aux Dunkerquois cette nouvelle bibliothèque. Quant aux matches du second tour, ils seront à vivre devant un écran géant place Jean Bart."Je suis certain que les filles vont passer les poules, on aura l'occasion de revivre ce qu'on a vécu pour la Coupe du Monde des hommes sur la place Jean Bart, a confié, plein d'assurance, Patrice Vergriete au micro de Radio 6 . J'espère qu'on pourra faire la fête ensemble et qu'elles seront championnes du monde".Le premier match des Bleues, c'est le vendredi 7 juin à 21H contre la Corée du Sud. Seconde rencontre, le mercredi 12 juin à 21H face à la Norvège. Et enfin, pour clore la phase de poules : le 17 juin, même heure, contre le Nigéria.