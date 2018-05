Mondial en Russie : quand Ribéry postule avec humour pour être réserviste chez les Bleus

Ooooh putinnnn je suis a Ibiza on vient de m’appeler il reste une place en réserviste ?

Oooo Didier io Sono pronto !!! Daiiiiiiiiiiiiiii — Franck Ribéry (@FranckRibery) 23 mai 2018

C'est un message rempli d'émoticones. Et d'humour.a posté ce mercredi sur son compte Twitter un message à destination de Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus qui vient d'annoncer la liste des 23 de l'équipe de France qui ira ua Mondial en Russie. "Oooh putinnnn je suis a Ibiza. On vient de m’appeler. Il reste une place en réserviste ? Oooo Didier io Sono pronto !!! Daiiiiiiiiiiiiiii"



Pour comprendre ce message, il faut rappeler que le Boulonnais a pris sa retraite internationale il y a 4 ans. Son niveau actuel en club avec le Bayern Munich, à 35 ans, aurait néanmoins pu lui donner une place en équipe de France. Regrette-t-il de ne pas avoir été appelé malgré tout ?



Ce mercredi, on a également appris qu'Adrien Rabiot, joueur du PSG, refusait le poste de réserviste (appelé en cas de blessure d'un des 23) porposé par Didier Deschamps (cf encadré). Un choix très critiqué et peu politiquement correct auquel Franck Ribéry (qui joue aussi milieu de terrain) fait donc directement allusion en se déclarant prêt à la remplacer.



Connaissant le goût pour les blagues potaches de Ribéry, on penche plutôt pour une réaction purement humoristique et un rien caustique... Une certitude : Didier Deschamps ne l' a pas appelé !