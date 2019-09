“De quoi ils se mêlent les Américains ? ” : Monopoly censure le sexe du Manneken Pis dans la version bruxelloise du jeu

"Le travail principal de notre gamin est de pisser"

Puritanisme américain. L'éditeur de jeux Hasbro a décidé de sortir une version bruxelloise de son célèbre jeu "Monopoly". Avec en illustration pour la boîte de jeu, le Palais Royal, l'Atomium et... le Manneken Pis ! Mais en version censurée. La célèbre statue, symbole de la capitale belge, sera en effet habillée pour ne pas choquer."Nous avons expliqué à la maison Hasbro que la nudité du personnage ne pose aucun problème à la population belge, a expliqué à la RTBF info l'éditeur belge du jeu . Nous avons envoyé l’explicatif de Wikipédia et des documents touristiques qui, tous, montrent le gamin sans vêtement.""Ils ont dit que ce n'était pas possible de mettre Manneken Pis nu sur la boite car c'est choquant et sexiste. La solution est de mettre un petit maillot de bain", complète Cédric Libbrecht, producteur des éditions urbaines du Monopoly.Mais les Américains n'ont pas cédé. Manneken pis sera habillé d'un maillot de bain iris jaune sur un fond bleu, aux couleurs de Bruxelles.Edmond Vandenhaute, président de l'Ordre des Amis de Manneken-Pis a réagi à cette censure à sa manière, avec un humour typiquement belge : "De quoi ils se mêlent les Américains. C'est pas faisable sinon notre Manneken ne sait plus faire pipi, tout simplement. On connaît les Américains, puritains comme ils sont. Manneken Pis, c'est Manneken Pis. Le travail principal de notre gamin est de pisser. Alors, laisse l'appareil au moins en vue. Sinon, les vêtements qu'il met seront mouillés et ça ne va pas."