Mons : l'autoroute A2 /E19 fermée après l'accident d'un camion-citerne, qui a perdu du liquide inflammable

L'autoroute E19 – nommée A2 en France – est actuellement fermée à la circulation dans les deux sens après un accident de circulation survenu vers 1 heure dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 octobre.Un camion-citerne s'est couché sur le flanc à Maisières, dans le sens Mons - Valenciennes, et perd actuellement du liquide inflammable, mais non toxique, d'après la police belge. "Ce poids lourd transporte des produits chimiques et donc un périmètre de sécurité a été mis en place, impliquant la fermeture de cet axe dans les deux sens de circulation", précise, en France, la cellule de vigilance routière.Une sortie obligatoire a été mise en place dans le sens-France-Belgique à l'échangeur n°23 "Ath - Nimy". Un bouchon de 18 kilomètres est par ailleurs signalé dans le secteur de Hautrage-Etat.