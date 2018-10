Belgique : deux Français tués en percutant un camion entre Mons et Maubeuge

Les victimes pas encore identifiées

Sébastien Wozniak Gros embarras a hauteur de la sucrerie... Voiture encastrée sous un camion

s, en Belgique, rapportent nos confrères de Sudpresse Le drame s'est produit peu après 1 heure, dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 octobre. La voiture immatriculée en France roulait sur la Grand-Route à Quévy, entre Mons et Maubeuge au niveau de la frontière, lorsqu'tandis que ses occupants étaient piégés à l'intérieur. Les sapeurs-pompiers n'ont pas pu les sauver et les deux victimes ont été déclarées décédées.Un automobiliste belge passant sur cette route quelques heures plus tard a publié une vidéo des secours s'affairant autour du véhicule.