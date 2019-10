Mons : un mort après l'effondrement d'une maison en plein centre-ville

Effondrement d'une maison à Mons: une personne décédée, deux blessés légers https://t.co/OrSt0CTC1Z — RTBF info (@RTBFinfo) October 29, 2019

URGENT: Plan d'urgence déclenché à Mons suite à l'effondrement d'une maison à la rue des Juifs Les pompiers parlent de plusieurs victimes. Un seul mort est à déclarer pour le moment. jimmy foucault mar 29/10/2019 - 14:32 2019-10-29... https://t.co/PcmqvMzyjs via @LesNews24 #LN24 pic.twitter.com/h9tnuBEWKR — Veille infopol (@PolBegov) October 29, 2019

L'effondrement d'une maison de la rue des Juifs, à Mons, très près de la frontière française et de Maubeuge, a fait un mort et plusieurs blessés, ce mardi 29 octobre en Belgique.Pompiers, policiers et ambulance ont fouillé les décombres et en ont extrait deux autres personnes, légèrement blessées. Il n'y aurait a priori pas d'autre victime. Le bourgmestre a activé le plan d'urgence. Selon la RTBF , des travaux seraient à l'origine du drame, qui s'est produit vers 13 heures. Le plafond du premier étage se serait effondré sur les occupants de l'habitation.