Les motards encouragés à s'équiper de gilets airbags par la Sécurité routière

L'air c'est la vie, à moto aussi

Spot de prévention de la Sécurité routière.

Airbag moto : en cas de chute, une protection vitale

Vidéo Sécurité Routière.

A l'approche des beaux jours, laa lancé mercredi une nouvelle campagne pour inciter les motards à s'équiper de. Elle rappelle quepar les usagers de deux-roues motorisés après un accident sont(soit 150 000 personnes) sont équipées d'un gilet airbag. La technologie est pourtant rodée, même si elle reste encore coûteuse (un gilet airbag coûte entre 300 et 400 euros)."Certains vont dépenser 1000 euros pour les options de leur moto, choisissez les priorités", insiste, dans un reportage diffusé par France 2 , Mounir Al Raféi, délégué de l'association Victimes et Citoyens, lui-même victime d'un grave accident de moto qui lui vaut de se déplacer en fauteuil roulant aujourd'hui.Mardi, la Sécurité routière a signé avec neuf organismes professionnels spécialistes de l’éducation routière et des deux-roues motorisés une charte de partenariat visant à protéger la vie de leurs usagers enL'an dernier,. Le risque d’être tué à moto est 22 fois supérieur à celui d’être tué en voiture.Cette semaine, la police a recensé quatre accidents mortels dans le Nord . Deux d'entre eux concernaient des motards.