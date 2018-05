Le motocross de Cassel n'aura pas lieu cette année

Motocross de Cassel Beaucoup de déception à la lecture de la réponse reçue à l'instant. La préfecture du Nord n'a pas souhaité rattraper notre petit retard administratif. Elle ne nous autorise pas à organiser le Trophée...

C'était dans l'air depuis quelques jours. Le motocross den'aura pas lieu cette année. Motif : le dossier administratif n'a pas été transmis à temps à la Préfecture. Les organisateurs espéraient la clémence des autorités. Mais il n'y aura pas d'exception : "Beaucoup de déception à la lecture de la réponse reçue à l'instant. Lan'a pas souhaité rattraper notre petit retard administratif", écrivent les organisateurs sur Facebook.Malgré l'inspection positive de la Fédération française de motocross, la préfecture estime que le dossier n'a pas été déposé en temps et en heure. "On a présenté le dossier il y a quinze jours, mais on nous a dit "vous n'êtes pas dans les clous pour valider", racontait le 7 mai dernier Rudy Potisek, le directeur du Motocross de Cassel . Il fallait le présenter trois mois avant à la préfecture."



"Y a pas de dérogation !" regrette ce mercredi matin Rudy Potisek, après avoir reçu la réponse finale de la préfecture. "Je suis déçu de moi-même, déçu pour les pilotes, déçu pour les supporters qui avaient réservé leur lundi de Pentecôte, déçu pour mon équipe, déçu pour mon fiston..."





On allait faire un carton !



Et "les commerçants sont déçus", eux aussi, puisqu'avec 5 000 spectateurs attendus, en plus des 120 membres de l'organisation, cette annulation aura un lourd impact. "On allait faire un carton !" souligne-t-il, amer, mais



"En même temps, je comprends la préfecture" précise Rudy Potisek, "on n'était pas dans les clous." Mais il regrette d'avoir su si tard qu'il liu fallait constituer ce dossier.





Son fils, Serguei, a confié sa "déception de ne pas pouvoir offrir tout ça aux personnes intéressées et concernées par l'événement."



Le motocross de Cassel, plus grosse épreuve de motocross de la région, organisé par la famille Potisek annonce déjà qu'il reviendra l'année prochaine : "Nous avions beaucoup travaillé et tout prévu afin que la fête soit belle" peut-on lire sur la page Facebook de l'événement. "Cette année était l'occasion de rebondir après l'accident de Steven survenu en 2017 et qui est pour nous bien plus important et grave qu'une annulation pour des raisons administratives. C'est ainsi, une partie du travail part en fumée, l'autre servira pour l'année prochaine car il faut bien plus que cela pour arrêter notre passion."



Ce lundi 21 mai 2018, le trophée Timotei Potisek devait accueillir les pilotes les plus en vue du motocross régional : Ramon, Demeester, Warnia, Martens, Willems...