Mouchin : une marche blanche pour Baptiste, 19 ans, mort poignardé à Lomme

Ils ont tous vêtu un t-shirt blanc à l'effigie de. Beaucoup ont dans la main un ballon. Silence, émotion et recueillement autour des parents et des frères et soeur de Baptiste, 19 ans, mort poignardé il y a 15 jours àDeux cent personnes ont marché ce samedi à Mouchin, où réside sa famille. Sur les pancartes : « Un ange parti trop tôt », « On t’aime Baba »... « Ayez toujours une pensée dans vos cœurs pour Baptiste. Il ne méritait pas ça, mais on ne peut pas revenir en arrière. Merci mon fils. Au revoir. Repose en paix », lance à la foule son père ( propos rapportés par La Voix du Nord ).C'était le 15 septembre dernier. Ce jour-là, Baptiste est mort... pour rien, à Lomme. Un homme de 26 ans, placé en détention provisoire, est soupçonné de l'avoir tué, de 23 coups de couteau.Tout serait parti d'un différend de voisinage auquel Baptiste semble complètement étranger : "Il semble qu'un différend à propos d'un tapage nocturne la veille, et auquel la victime serait étrangère, serait à l'origine de cet acte", avait précisé le Parquet . 23 coups de couteau, une violence incompréhensible qui laissent les proches dans l'incompréhension et l'abattement.Baptiste, 19 ans, troisième enfant d’une fratrie de quatre, a été enterré à Mouchin.