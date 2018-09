Mouscron : une adjointe à l'environnement fait campagne pour les municipales avec un avion

Un avion publicitaire pour une mandataire locale en charge de... l'environnement : le vainqueur #compol du jour ? #compublique #communication https://t.co/zyRSKzyDTd — Pascal Sac (@PascalSac) 17 septembre 2018

Original et polémique. A l'approche des élections communales (équivalent des municipales) en(14 octobre prochain), une candidate de la CDH (parti centriste) à(près de Tourcoing) a eu l'idée de faire campagne via une banderole dans les airs.Ce dimanche, un avion a survolé la ville frontalière avec une banderole derrière lui. Message sobre : Anne Cloet - CDH. Une méthode de campagne rare justifiée ainsi par l'intéressée dans Nord-Eclair : "Ce n'est pas un avion que j'ai loué, c'est celui d'un ami. Et il serait allé faire son tour habituel même si je n'y avais pas accroché une pub."Mais Anne Cloet est actuellement adjointe (en Belgique, on dit échevine) à l'environnement de Mouscron. Et l'avion et ses litres de carburant, ce n'est pas forcément très écolo. "L'Echevine CDH de l'environnement qui fait sa promo en avion... C'est moi ou y'a comme un truc qui cloche...", écrit par exemple sur Twitter un conseiller communal du parti Ecolo. Mini bad buzz.