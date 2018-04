Moussa Konaté élu joueur du mois par France 3 et le Courrier Picard

Moussa Konaté de l'Amiens SC élu joueur du mois de mars

Propos recueillis par Tristan Baudenaille et Emilie Montcho - France 3 Picardie

Le numéro 15 de l'Amiens SC s'est fait remarquer lors du mois de mars par les rédactions de France 3 et du Courrier Picard avec notammentLors de sa saison 2017-2018,, marqué 9 buts et réalisé une passe décisive. Moussa Konaté a été recruté par l'Amiens SC en août 2017 et a signé pour quatre saisons. À l'époque, le recrutement avait fait rire les internautes : il a été annoncé à 1h30 du matin sur Twitter.Avant d'arriver à Amiens, il évoluait depuis 2014 àLe montant du transfert n'avait pas été communiqué.Samedi le club d'Amiens a réalisé une très belle opération face à Lille au stade Pierre Mauroy . Le club picard a désormaiset se situedevant Strasbourg.