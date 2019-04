Le moustique tigre s'installe dans l'Aisne et fait son apparition dans l'Oise

© Ministère de la santé

Coupelles sous les pots de fleurs, vases : videz-les régulièrement (au moins une fois par semaine) ou supprimez-lez;

Seaux, matériel de jardin, récipients divers : videz-les puis retournez-les, ou mettez-les à l’abri de la pluie;

Bidons de récupération d’eau : recouvrez-les à l’aide d’un filet moustiquaire ou de tissu, en vous assurant que les moustiques ne pourront pas accéder à l’eau;

Bassin d’agrément : introduisez des poissons, qui mangeront les larves.

Il est reconnaissable à ses rayures blanches. Et est bien plus petit qu'une pièce de 10 centimes d'euros. L’Aedes albopictus, plus couramment appelé moustique tigre semble faire son nid en Picardie.Déjà identifié dans l'Aisne dès 2017, le voilà qu'il a fait son apparition l'année dernière dans l'Oise où, selon des méthodes précises d'observation, il a été "intercepté ponctuellement dans les 5 dernières années" selon une communication du ministère de la santé via l'Agence Régionale de Santé.Le moustique tigre peut être le vecteur de maladies comme la dengue ou le chikungunya. La femelle se reproduit en pondant ses œufs dans les eaux stagnantes. Il est donc conseillé d'être attentids aux : Un portail de signalement de la présence du moustique tigre a été mis en place par les autorités sanitaires.