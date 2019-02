Mouvement intersyndical : 800 manifestants à Beauvais, 400 à Amiens selon la Préfecture

Syndicats et gilets jaunes se sont rassemblés partout en France ce mardi 5 février pour réclamer une hausse des salaires et une justice fiscale.Plus deétaient prévues dans l'héxagone, ainsi que des préavis de grève déposés dans la fonction publique.En Picardie, les rassemblements ont eu lieu notamment àoù 800 personnes étaient présentes, selon la Préfecture, au plus fort de la manifestation.dans l'Aisne, ils étaientselon les organisateurs. Gilets jaunes et syndicats ont manifesté côte à côte. Des enseignants, du personnel médical, et plus généralement des retraités."Nos revendications sont claires : c'est l'augmentation du pouvoir d'achat par l'augmentation des salaires", affirme José Gaspar, secrétaire général adjoint de la CGT de l'Aisne.Même son de cloche àoù les manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel de ville. Entreselon les syndicats, et pas plus. Parmi eux des jeunes mobilsés notamment contre la réforme du Bac et Parcoursup.Ces rassemblements risquent de ne pas être les derniers. La CGT propose de renouveler cette mobilisation tous les mardis.À noter qu'en raison d'un mouvement de grève, il n'y aura pas de JT sur notre antenne ce mardi soir.