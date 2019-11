Mouvement des routiers : quelles perturbations prévues demain dans le Nord ?

Acte I ?

Trois actions sont prévues ce jeudi. Une menée par l'OTRE à la frontière belge, sur l'autoroute A2, à hauteur de Quiévrechain. Une autre menée par la FNTR du Pas-de-Calais consiste à bloquer l'autoroute A22 au niveau de Rekkem. Des blocages qui risquent de perturber fortement la circulation.Les actions doivent débuter entre 5 et 6 heures du matin demain. Toutes visent un blocage dans le sens Belgique/France.L'idée étant de montrer, que malgré des annonces il y a deux ans, "pour taxer les camions en transit" par la France, aujourd'hui, ce sont "les véhicules qui réalisent des transports domestiques" qui sont taxés, explique David Sagnard, président FNTR Pas-de-Calais. "Cela pénalise notre compétitivité", précise-t-il, en dénoncant les 2 centimes de coût supplémentaire sur le litre de gasoil (dû à une hausse de la fiscalité sur ce carburant).Enfin, la FNTR du Nord a prévu de faire une remise de clés de camions à la Préfecture du Nord.En outre, les transporteurs dénoncent les "aménagements sur le social", c'est à dire la fin de la déduction forfaitaire spécifique (une niche fiscale, qui permettait un abattement de 20% par rapport aux frais de déplacements) prévue dans la Loi de finances de 2020; l'impact de la hausse du Gasoil Non Routier (GNR) sur les camions frigorifiques...; l'augmentation de la fiscalité du travail et des coûts de fonctionnement.Pour David Sagnard, les actions de ce jeudi 28 novembre constitue un acte I avant l'acte II le 5 décembre, où les transporteurs de sa fédération rejoindront le mouvement de protestation contre le gouvernement.