Mouy : une incroyable découverte qui pose problème

Ils sont venus faire parler les morts. Cinq archéologues du département de l'Oise déterrent minutieusement des ossements datant du moyen-âge. Vingt-trois sépultures ont été découvertes à Mouy dans l'Oise. Les travaux sur la voie publique ont permis de révéler ce trésor.



Conséquence, le chantier est à l'arrêt. Les archéologues ont une semaine pour prélever suffisamment d'indices afin d'obtenir l'autorisation de poursuivre les fouilles. "C'est l'opportunité d'observer peut-être pour la dernière fois les restes d'un cimetière médiéval. C'est vraiment une chance qu'il faut saisir", insiste l'archéologue Germain Cuvillier.



Une situation qui entraînera du retard sur le chantier. Un million d'euros a été investi pour ces travaux qui ont pour objectif de donner un coup de jeune au centre-ville et qui devaient s'achever dans quatre mois. "C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Les travaux impactent les commerces, ce n'est pas facile de circuler ni de stationner. Les fouilles vont engendrer une gêne supplémentaire qui n'était pas du tout au programme." a réagi Jean-Marc Bourgeois, premier adjoint chargé de l'urbanisme à la Mairie de Mouy.



La semaine prochaine, les archéologues remettront leur rapport au Ministère de la Culture. La décision de poursuivre ou non des fouilles sera connue d'ici un mois.