Municipales 2020 à Abbeville - L'enjeu du second tour : fédérer des électeurs dispersés

Aux portes de la Baie de Somme, Abbeville compte 23.358 habitants et encore quatre têtes de listes désireuses de porter l'écharpe tricolore.

Municipales 2020 : fiche d'identité d'Abbeville

Lors du premier tour, Pascal Demarthe (UDI) est arrivé en tête avec 31,2% des voix. Ce résultat a pu lui donner confiance, notamment parce qu'il le place devant Aurélien Dovergne (Divers), successeur désigné par le maire sortant, qui arrive donc deuxième avec 28,5% des suffrages. Mais les votes sont assez dispersés. En troisième place, Angelo Tonolli (LFI) : 20%. Il est suivi de Patricia Chagnon (RN) : 14,3%.

Au centre, on maintient le programme

En plein déconfinement, la campagne se joue principalement sur les réseaux sociaux. Et avec près de 60% d'abstention lors du premier tour, impossible de faire des pronostics à deux semaines du scrutin.

D'autant que la crise sanitaire a complètement rebattu les cartes de cette élection. Pascal Demarthe, ex-socialiste désormais candidat UDI et ancien député de la circonscription, a décidé de maintenir son programme, tout en mettant le cap sur la relance économique. "Nous serons donc présents pour aider l'économie abbevilloise à repartir. Que ce soit le commerce, les entreprises de proximité qui aujourd'hui ont besoin d'aide. Avec notamment l'allègement de charges, avec la suppression notamment du droit de terrasse et une réflexion sur la baisse de la cotisation foncière des entreprises", explique le candidat qui a obtenu le soutien de Michel Kfoury, tête de liste de "Abbeville Envies" arrivé en cinquième position lors du premier tour.

Dovergne recentre ses propositions

En seconde position donc, avec 28,5% de voix, Aurélien Dovergne a lui complètement bousculé son programme suite à la pandémie. Adjoint à la culture et adoubé par le maire sortant Nicolas Dumont, le candidat sans étiquette a notamment décidé d'abandonner son projet phare : une Aréna de 2500 places. "C'était une bonne idée quand on a proposé le projet. Aujourd'hui tout a évolué. Tout est à repenser. C'est un projet coûteux et je pense qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui : le pouvoir d'achat, la relance économique et l'emploi", admet Aurélien Dovergne.

La gauche, confortée dans son projet phare

Du côté de l'Union de la gauche, l'enjeu sera surtout de mobiliser les abstentionnistes du premier tour. Car côté programme, la crise du Covid-19 a surtout renforcé dans ses choix Angelo Tonolli, ancien assistant parlementaire du député François Ruffin, arrivé troisième avec 20% des voix. "La crise du coronavirus est venue nous conforter dans nos convictions qu'il est urgent de réfléchir à une indépendance alimentaire, qu'on soit capable de garantir à notre population qu'elle sera en capacité de se nourrir, martèle Angelo Tonolli. Ça vient conforter notre projet de ferme municipale pour produire localement, de créer un réseau de producteurs locaux pour pouvoir fonctionner en circuit court à 100% pour l'alimentation."

La chasse aux électeurs de la présidentielle 2017 pour le RN

Dernier protagoniste de cette quadrangulaire avec 14,3% des voix : la candidate du Rassemblement National Patricia Chagnon. Abbeville est considérée comme une ville "gagnable" selon les responsables du parti du Rassemblement National. Marine Le Pen y avait obtenu 44% des voix lors du 2nd tour de la dernière présidentielle. La conseillère régionale mise sur cet électorat tout en axant ses propositions sur l'emploi et l'accompagnement des entreprises. "Une fois qu'on les a démarchées, nous aurons une équipe dédiée qui va les accompagner du début à la fin dans toutes les démarches administratives, pour les branchements aux 360 volts, s'il y a des soucis d'obtention de permis. On va les chouchouter !", affirme-t-elle.

Un débat d'entre-deux tours sur France 3 Picardie

Lundi 15 juin à 18h, France 3 Picardie organise un débat dans le cadre des élections municipales 2020 tour présenté par Zohra Hamdane. Les quatre candidats toujours en lice pour le second tour débattront sur notre plateau. L'enjeu du second tour des municipales 2020 à Abbeville pour les candidats, c'est de fédérer un électorat qui s'est dispersé lors du premier tour. Et de convaincre les 60% d'abstentionnistes de se rendre aux urnes. Pas simple dans le contexte actuel de crise sanitaire.