Municipales 2020 à Abbeville - La participation, arbitre d'un second tour serré

Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté au 1er tour

Une participation faible à 12h

Comme dans beaucoup de villes, la participation est au coeur du second tour à Abbeville dans la Somme.Lors du premier tour, Pascal Demarthe (UDI) est arrivé en tête avec 31,2% des voix. Ce résultat a pu lui donner confiance, notamment parce qu'il le place devant Aurélien Dovergne (Divers) soutenu par LREM. Le successeur désigné par le maire sortant Nicolas Dumont est deuxième avec 28,5% des suffrages. En troisième place avec 20% des voix, Angelo Tonolli (Union de la gauche), suivi de Patricia Chagnon (RN) qui a obtenu 14,3% des suffrages. Tels sont les résultats du 15 mars dans cette ville située aux portes de la baie de Somme :Les votes du premier tour sont assez dispersés. Il faudra donc une quadrangulaire pour départager les candidats lors du second tour qui s'annonce serré. Et cela d'autant plus qu'avec 58,6% d'abstention le 15 mars dernier, impossible de faire des pronostics pour le second tour du scrutin. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé lors du premier tour en pleine crise sanitaire S'ils se décident à aller voter le 28 juin, les tendances qui se sont dessinées au premier tour pourraient être renversées.Pascal Demarthe a obtenu le soutien de Michel Kfoury arrivé en 5e position.Si la candidate RN Patricia Chagnon se maintient au second tour de justesse, Abbeville reste considérée comme une ville "gagnable" selon les responsables du parti du Rassemblement National. Gagnable parce que Marine Le Pen a dépassé 41 % au 2nd tour des régionales et 44 % au 2nd tour de la présidentielle.Nul doute que dimanche, les regards des candidats seront tournés vers les chiffres de la participation en baisse dans la Somme à 12h par rapport au premier tour.