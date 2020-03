Municipales 2020 : les résultats du 1er tour dans les communes de l’Aisne, l’Oise et la Somme

Pour retrouver tous les résultats du 1er tour des élections municipales 2020 dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, tapez le nom de votre commune ou son code postal dans le champ de recherche de la carte.Vous obtiendrez les résultats de toutes les listes en lice.



Pour les communes de plus de 1 000 habitants, seules les listes ayant obtenu 10% des voix peuvent se maintenir au second tour.



Pour les communes de moins de 1 000 habitants, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et recueilli au moins un quart des voix des électeurs inscrits obtiennent un siège au conseil municipal au premier tour. Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est organisé.



Les résultats dans les principales villes de l'Aisne

Château-Thierry :

Chauny :

Laon :

Saint-Quentin :

Soissons :

Tergnier :

Villers-Cotterêts :

Les résultats dans les principales villes de l'Oise

Beauvais :

Chambly :

Chantilly :

Clermont :

Compiègne :

Creil :

Crépy-en-Valois :

Méru :

Montataire :

Nogent-sur-Oise :

Noyon :

Pont-Sainte-Maxence :

Senlis :

Les résultats dans les principales villes de la Somme

Abbeville :

Albert :

Amiens :

Corbie :

Montdidier :

Péronne :

Municipales 2020 (résultats en cours)En 2014 Jacques Krabal (DVG) est réélu dès le premier tour avec 62% des suffrages. Avec l'application du non cumul des mandats, il démissionne et devient député. Sébastien Eugène lui succède.Municipales 2020 : Emmanuel Lievin (MRSL) est élu avec 53% des suffrages devant Alban Delforge (UDI) : 23,8% et José Beaurain: 23%.En 2014, la liste de Marcel Lalonde (Parti radical valoisien), maire depuis 1989, arrive en tête avec 49,4% des voix au premier tour devant notamment Véronique Agoutin (FN) avec 20,1% des voix et Francis Hérédia (PCF) avec 16,1% des voix . Michel Lalonde est élu au second tour avec 55,8% des voix.Municipales 2020 : Éric Delhaye (UDI) est élu dès le premier tour avec 61,55% des voix devant Karimet Fawaz (DVG) : 25%, Nicolas Dragon (RN) : 9,7%, Jean-Loup Pernelle (LO) : 2,% et Matthieu Boufflet (Divers) : 1,5%.En 2014, Antoine Lefèvre (UMP) est élu dès le premier tour avec 58,8% des suffrages. Avec l'application du non cumul des mandats, il démissionne et devient député. Éric Delhaye (UDI) lui succède.Municipales 2020 : Frédéric Macarez est élue dès le premier tour avec 65,6% des voix devant Sylvie Saillard (RN) : 15%, Julien Calon (DVG) : 9%, Olivier Tournay (PCF) : 8,8% et Anne Zanditenas (LO) : 1,3%.En 2014, Xavier Bertrand (UMP) est réélu dès le premier tour avec 52,6% des voix. Après son élection à la tête de la région Hauts-de-France, il cède sa place à Frédérique Macarez (DVD).Municipales 2020 (résultats en cours)En 2014, Alain Crémon (DVD) arrive en tête au premier tour avec 39,1% des voix juste devant le maire sortant Patrick Day. Il sera élu au second tour avec 45,5% des suffrages.Municipales 2020 Michel Carreau (PCF) est en tête avec 43,9% des suffrages, devant Francis Delacourt (PS) : 33,3%, Frédy Deguin Dawson (RN) : 20,6% et Kevin Touati (sans étiquette) : 2,1%.Les trois premiers sont en ballontage pour le second tour.En 2014, une seule liste est en lice. Christian Crohem (DVG) est réélu dès le premier tour avec 100% des suffrages.Municipales 2020 : Franck Briffaut (RN) élu au premier tour avec 53,47% des voix devant Jeanne Doyez-Roussel (DVC) : 28,5% et Fabrice Dufour (DVD) : 18%.En 2014, Franck Briffaut (FN) est élu au second tour dans le cadre d'une triangulaire avec 41,5% des suffrages et devient le premier maire FN d'une ville de Picardie.Municipales 2020 (résultats en cours)En 2014, Caroline Cayeux (UMP) est en tête au premier tour avec 49,7% des suffrages devant notamment Thibaud Viguier (PS) et Florence Italiani (FN). Elle sera élue au second tour avec 57,2% des voix.Municipales 2020 : David Lazarus (PS) élu dès le premier tour avec 63% des voix devant Kévin Potet (DVD) : 24,2% et Estelle Dufour (DVG) : 12,6%.En 2014, David Lazarus (PS) est en tête du premier tour avec 47% des voix. Il est élu au second tour avec 50,7% des suffrages dans le cadre d'une triangulaire.Municipales 2020 : Isabelle Wojtowiez (LR) est élue dès le premier tour avec 64% des voix devant Xavier Bouillet (DVD) : 25,% et Pierre-Etienne Bouchet (PS) : 10,9%.En 2014, Éric Woerth (UMP), qui briguait un 4e mandat est réélu dès le premier tour avec 74,6% des voix. Avec l'application du non cumul des mandats, il démissionne et devient député. Isabelle Wojtowiez (LR) lui succède.Municipales 2020 : Lionel Ollivier (PS) en tête avec 48,2% des voix devant Maïté Biason (DVD) : 27,5%, Derek Carvalho (DVG) : 18,3% et Franck Vatinel (LO) : 5,83%.Les trois premiers sont en ballotage pour le second tour.En 2014, le maire sortant Lionel Ollivier (PS) arrive en tête du premier tour avec 47,8% des voix. Il est élu au second tour avec 55% des suffrages dans le cadre d'une triangulaire.Municipales 2020 (résultats en cours)En 2014, le maire sortant Philippe Marini (UMP) est réélu pour un 5e mandat dès le premier tour avec 64,7% des suffrages.Municipales 2020 (résultats en cours)En 2014, le maire sortant Jean-Claude Villemain (PS) arrive en tête du premier tour avec 29,% des suffrages. Il sera élu au second dans le cadre d'une triangulaire avec seulement 497 voix devant Hicham Boulhamane (DVG). Neuf listes étaient présentent, un reccord régional.Municipales 2020 : Bruno Fortier (DVD) arrive en tête de ce premier tour avec 31,2% des voix devant Arnaud Foubert (DVD) : 15,84%, Michel Houllier (DVC) : 11,6%, Philippe Pinilo (Divers) : 11,1%, Pierre-Marie Jumeaucourt (PCF) : 9,5%, Alain Aubigny (RN) : 7,4%, Samira Herizi (DVC) : 6,5% et Jean-Michel Sinet (DVD) : 6,5%.Les quatre premiers candidats sont en ballottage au second tour.En 2014, Bruno Fortier (DVD) arrive en tête du premier tour avec 22,3% des voix devant le maire sortant Arnaud Foubert (UMP). Seulement 26 voix les séparent. Bruno Fortier sera élu au second tour avec 30,4% des suffrages. Un vote très serré puisque cinq listes étaient encore en lice au second tour.Municipales 2020 Nathalie Ravier (LR) est élue avec 100% des voix. Il n'y avait pas d'autres listes en face.En 2014, Nathalie Ravier (UMP) arrive en tête du premier tour avec 47,5% des voix. Elle est élue au second tour avec 63,3% des suffrage et devient la première femme maire de Méru.Municipales 2020 : Jean-Pierre Bosino (PCF) est élu dès le premier tour 55,3% des voix devant Abdelkrim Kordjani (DVG) : 22,1%, Marie-Christine Salmona (LREM) : 12,1% et Stéphane Godard (DVG) : 10,3%/En 2014, le maire sortant Jean-Pierre Bosino (PCF) est élu dès le premier tour avec 55,6% des voix. Il est maire de la ville depuis 1994.Municipales 2020 Jean-François Dardenne (LREM) est en tête des suffrages avec 44,2%, devant Loïc Pen (PCF) : 24,8%, Gillian Roux (LR) : 23,9% et Djamal Benkherouf (DVG) : 6,9%.Les trois premiers sont en ballotage.En 2014, le maire sortant Jean-François Dardenne (PS) est élu dès le premier tour avec 51,4% des voix. Il sera battu par la suite aux élections départementale en 2015 et aux législatives en 2017.Municipales 2020 : Patrick Deguise (LREM) : 33,1%, Sandrine Dauchelle (LR) : 25,3%, Olivier Garde (DVG) : 23,7, Nathalie Jorand (RN) : 17,8%.En 2014, le maire sortant Patrick Deguise (PS) arrive en tête du premier tour avec 37,8% des voix devant son frère Gérard Deguise (UMP). Il sera élu au second avec 42,3% des suffrages dans le cadre d'une triangulaire.Municipales 2020 : Arnaud Dumontier (LR-Alliés) élu au premier tour avec 69,8% devant Didier Gaston (DVG) : 16,9% et Reynald Rossignol (FN) : 13,2%.En 2014, le maire sortant Michel Delmas (PS) arrive en tête du premier tour avec 32,9% des suffrage. Il sera battu au second tour par Arnaud Dumontier (UMP) qui l'emporte avec 98 voix de plus.Municipales 2020 : Pascale Loiseleur (DVD) est en tête au premier tour avec 44,12% des voix devant Véronique Pruvost-Bitar (LREM) : 25,67%, Pascale Mathiault (PS) : 21,77%, Michel Dubois (DVD) : 8,44%.Les trois premières sont en ballotage pour le second tour.En 2014, la maire sortante Pascale Loiseleur (DVD) arrive en tête du premier tour avec 38,2% des voix. Elle est élue au second tour avec 51,8% des suffrages dans le cadre d’une triangulaire. Pascale Loiseleur est la première femme maire de Senlis.Municipales 2020 : Pascal Demarthe (UDI) arrive en tête au premier tour avec 31,2% des voix devant Aurélien Dovergne (Divers) : 28,5%, Angelo Tonolli (LFI) : 20%, Patricia Chagnon (RN) : 14,3%, Michel Kfoury (ECO) : 4,1% et Georges Dovergne (LO) : 1,5%.Les quatre premiers candidats sont en ballottage au second tour.En 2014, Nicolas Dumont (PS) est élu au premier tour avec 60,6% des voix devant Stéphane Decayeux (UMP) et Patricia Chagnon (FN).Municipales 2020 : Stéphane Demilly (UDI) est élu au premier tour avec 50,9% des voix, devant Eric Coulon (NC) : 28,6% et Romain Mareen (DVG) : 20,3%.En 2014, Stéphane Demilly (UDI) est réélu dès le premier tour avec plus de 80% des voix. Avec l'application du non cumul des mandats, il démissionne et devient député. Le conseil municipal élit Claude Cliquet (1er adjoint) au poste de maire, seul candidat officiel.Municipales 2020 (résultats en cours)En 2014, Brigitte Fouré (UDI) arrive en tête au premier tour avec 44,8% des voix. Elle sera élue au second tour avec 50,3% des suffrages dans le cadre d'une triangulaire avec Thierry Bonté (PS) et Yves Dupille (FN).Municipales 2020 : Ludovic Gabrel (DVG) est élu au premier tour avec 54,8% des suffrages devant Jean-Baptiste Cauchy (UDI) : 45,1%.En 2014, Alain Babaut (Le Nouveau Centre) est élu dès le premier tour avec 66,1% des voix contre 33,8% pour Isabelle Demaison (DVG).Municipales 2020 (résultats en cours)En 2014, Isabelle Carpentier (sans étiquette), inconnue en politique et entrepreneuse de métier, est élue au premier tour avec 56,5% des voix devant la maire sortante Catherine Quignon-Le Tyrant (PS) avec 43,4%.Municipales 2020 : Valérie Kumm (PS) est en tête du premier tour avec 30,4% des voix devant Gautier Maes (DVG) : 27,7%, Thérèse Dheygers (UDI) : 22,4%, Thierry Cazy (MODEM) : 9,7%, Geoffrey Fournier (RN) : 5,9% et Mathieu Huguet (DVD) : 3,76%.Les trois premiers candidats sont en ballottage au second tour.En 2014, la maire sortante Valérie Kumm (PS) arrive en tête du premier tour avec 44,7% des voix. Elle est devancée au second tour par Thérèse Dheygers (DVD) qui obtient 63 voix de plus.