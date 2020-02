Municipales 2020 : le dépôt officiel des candidatures, c'est parti !

[#MondayMotivation] 🇫🇷🗳️ Vous souhaitez être candidat(e) aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 ? Vous avez jusqu'au 27 février 18h pour vous décider ! ▶️Vous pouvez vous renseigner sur les documents nécessaires ici : https://t.co/O4Fdf7CeIH pic.twitter.com/jSNI3r8GCl — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) February 10, 2020



Les candidats de la première heure

Les listes pour les élections municipales dont le premier tour se tiendra le 15 mars, doivent être déposées en préfecture ou en sous-préfecture entre le 10 février et le 27 février 18h. Les candidats ont la possibilité de prendre rendez-vous pour éviter les files d'attente.Mais le gros rush se fera surtout dans l'entre deux tours. Certaines listes n'auront alors que quelques heures pour fusionner, puisque le dépôt doit se faire entre le lundi 16 mars 8h30 et le mardi 17 mars 18h.Les candidats doivent fournir les listes des noms dans l'ordre , avec le fléchage pour les conseillers communautaires (qui siègeront dans la communauté de communes ou communauté urbaine). Ils doivent aussi prouver leur appartenance à la commune ou en fournissant l'attestation de présence sur les listes électorales ou en prouvant que l'on est un contribuable de la commune.Certains sont arrivés à la première heure ce matin. Même si cela ne joue pas du tout sur l'ordre d'affichage, sur les panneaux électoraux, déterminé par tirage au sort.Francine Herbaut, candidate sans étiquette à Wattignies était l'une des premières à être reçue à la préfecture de Lille. " C'est rassurant de savoir que, dans les délais, on va pouvoir tout faire calmement, tranquillement, faire tirer les bulletins de vote, professions de foi...", explique cette tête de liste, déjà candidate en 2014. Elle raconte son soulagement, après avoir dû réunir les "35 attestations (pour les 35 noms sur sa liste), 35 cartes d'identité, 35 papiers à faire signer" pour valider sa candidature.Un autre candidat, lui, devra revenir... Il lui manque des originaux. Or, les photocopies des formulaires ne sont pas autorisées.